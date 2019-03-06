وفد أمني مصري يصل إلى غزة لتعزيز التهدئة

المصدر: غزة - د.ب.أ

أعلنت مصادر فلسطينية أن وفداً من جهاز المخابرات المصرية وصل، أمس، لمتابعة وساطة القاهرة بشأن تعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. ودخل الوفد المصري، وفق المصادر، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، على أن يلتقي لاحقاً قيادات من حركة حماس ومسؤولين في هيئة مسيرات العودة.

وصرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بأن مصر بصدد القيام بدفعة جديدة لإلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة في قطاع غزة، وما يجب أن نفعل على المدى البعيد. واتهم هنية إسرائيل بالتنصل من التفاهمات بشأن التهدئة، داعياً إلى ضغط مصري بهذا السياق.

وكان هنية أجرى على رأس وفد من حماس زيارة الشهر الماضي إلى مصر استمرت نحو ثلاثة أسابيع، اجتمع خلالها مع مسؤول جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل. وقبل زيارة هنية إلى مصر بيومين، اجتمع في غزة مع وفد أمني مصري في لقاء شارك في جزء منه مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.