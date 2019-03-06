روسيا تحاكي السعادة الإماراتية

المصدر: موسكو - وام

دعت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، إلى دراسة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص إنشاء وزارة السعادة.

وقالت ماتفيينكو، في اجتماع في موسكو أمس: «تعرفتُ خلال زيارتي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أنشطة وزارة السعادة، وسألتهم عن وظائفها، وكيف تعمل».

وأضافت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي: «نريد جميعاً في روسيا أن نكون سعداء، وأن يكون هذا بلد الناس السعداء».

تجدر الإشارة إلى أن ماتفيينكو زارت الدولة عام 2016، والتقت خلالها عدداً من كبار المسؤولين، واطلعت على تجربة الإمارات في تأسيس وزارة السعادة.