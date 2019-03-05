القاهرة تستضيف اجتماعاً ثلاثياً لبحث الأزمة الليبية اليوم

المصدر: Ⅶ عواصم ـ وكالات

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ثلاثياً لدول الجوار الليبي يضم مصر وتونس والجزائر؛ لدراسة تطورات الأوضاع في ليبيا تزامناً مع إعلان التشاد إغلاق الحدود مع ليبيا،

وأكد وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، أن الاجتماع سيتطرق إلى تطورات الأحداث الجارية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس. وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أهمية إيجاد حلول للأزمة الليبية «بعيداً عن التدخلات والأسلحة، بل إنه يتعين تشجيع الحوار السياسي بين أبناء الشعب الليبي». وأكد مساهل أن الحل «يتم من خلال الحوار بين الليبيين، والجميع اليوم موافق على فكرة الحوار».

إغلاق الحدود

كما يأتي تزامناً مع إعلان التشاد إغلاق الحدود مع ليبيا، بعد شهر من دخول رتل من المتمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي، بحسب ما أكد وزير الأمن التشادي محمد ابا علي صلاح.

وقال الوزير خلال زيارته شمال تشاد وفق التلفزيون الرسمي «اتّخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتباراً من الآن وحتى إشعار آخر». وكانت أنجامينا أعلنت مطلع العام 2017 إغلاق كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كيلومتر لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئياً.