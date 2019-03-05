العثيمين يُشيد باستضافة الإمارات ونتائج «وزاري التعاون الإسلامي»

المصدر: Ⅶ الرياض - وكالات

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين، بنتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة خلال دورته السادسة والأربعين، الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي، مُقدماً شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على نجاحها في تنظيم الاجتماع.

وأكد أن المنظمة تثمن عالياً دور دولة المقر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في دعم واستضافة مقر المنظمة، والتفاعل مع أنشطتها وبرامجها المختلفة، مقدماً شكره للدول الأعضاء على تعزيز المشاركة في الدورة الحالية، لافتاً الانتباه إلى أن المجلس خصص عام 2019م، احتفاء باليوبيل الذهبي لإنشاء المنظمة.

وأفاد د. العثيمين أن الدورة الحالية جاءت تحت شعار «50 عاماً من التعاون الإسلامي … خارطة الطريق للازدهار والتنمية»، وشهدت الاجتماعات توافقا كبيرا من الدول الأعضاء على القرارات مختلفة التوجهات التي أقرها الوزراء، مؤكداً أن القضية الفلسطينية نالت الحيّز الأكبر من دعم الدول الإسلامية، وتوجت هذه الاجتماعات في اعتماد قرار إنشاء وقف لدعم اللاجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال البنك الإسلامي للتنمية ومقره المملكة العربية السعودية.