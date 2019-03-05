«التحالف الإسلامي» يستعرض في الرياض مبادرات مكافحة الإرهاب

المصدر: Ⅶ الرياض - واس

استعرض التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض، مبادراته في المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية، لمحاربة تمويل الإرهاب أمام ممثلي الدول الأعضاء تمهيداً للبدء في تنفيذها. ووأكد اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف،أن «المجتمعات الإسلامية عانت طويلًا من آفة الإرهاب، وأصبحت محاربته في مقدمة أولويات هذه الأمة».

وقال المغيدي: «إنكم تقومون بعمل استثنائي في هذا التحالف الفريد في طبيعته وتوجهاته وأهدافه الاستراتيجية». وأكد أهمية تحقيق تطلعات وزراء دفاع دول التحالف الذين وفروا له كل سبل النجاح في الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف، ووضعوا الأسس اللازمة للبدء في منظومة عمل تحقق الأهداف التي اجتمعت إرادتهم السياسية على تحقيقها.

من جهته، أشار القائد العسكري للتحالف الفريق أول راحيل شريف في كلمته إلى أن التحالف منبر رائع وبالغ الأهمية يتيح لنا فرصة لبذل كل ما لدينا من جهود لمحاربة الإرهاب في المجالات الأربعة بشكل متناسق ومتكامل. وقال إن «محاربة الإرهاب أكبر تحد في القرن الحادي والعشرين، فالإرهاب أسوأ أنواع الشرور على وجه البسيطة».