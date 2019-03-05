التحالف: الميليشيا تستخدم مطار صنعاء نقطة عسكرية

المصدر: Ⅶ عدن، صنعاء - البيان، وكالات

قضت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بالحجز التحفظي على أموال الرئيس اليمني الشرعي المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته معين عبد الملك، ووزير الخارجية خالد اليماني، في وقت أعلن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية، تركي المالكي، في اليمن، أن الميليشيا تستخدم مطار صنعاء الدولي نقطة عسكرية.

وأضاف المالكي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للتحالف من الرياض، أن المنظومات الصاروخية التي ينصبها الحوثيون تعرّض الملاحة الجوية للخطر، مشيراً إلى أن التحالف يعرض مجمل التصاريح الممنوحة للسفن والمنظمات الإغاثية في اليمن. وأكد الناطق باسم التحالف أن الحوثيين يواصلون عرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية للشعب اليمني.

وجدد الناطق باسم تحالف دعم الشرعية تأكيده أن كافة الموانئ اليمنية لا تزال تعمل بكل طاقتها الاستيعابية، وأشار إلى أن التحالف قام بعمليات إنزال جوي لدعم المواطنين في كشر، لافتاً إلى أن الحوثيين يستهدفون المدنيين اليمنيين في مديرية كشر.

وقال: «نعمل على دعم قبائل حجور إنسانياً وعسكرياً لقطع خطوط إمداد الحوثيين، مشيراً إلى أن قبائل حجور انتقلت من الدفاع إلى الهجوم ضد ميليشيا الحوثي. وأضاف المالكي أن الجيش اليمني يواصل شن عمليات هجومية في حجة. ولفت إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاك اتفاق السويد، وتعطيل بند إعادة الانتشار في الحديدة. وقال المالكي إن الميليشيا الحوثية أطلقت 219 صاروخاً نحو السعودية. وأضاف أن ميليشيا الحوثي تتمركز بالمناطق المدنية منتهكة القوانين الدولية. وعرض الناطق باسم التحالف فيديو لغارات استهدفت دبابات وآليات عسكرية للحوثيين.

مصادرات

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام محسوبة على الحوثيين أن المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) بأمانة العاصمة قضت بالحجز التحفظي على أموال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك إلى جانب وزير الخارجية خالد اليماني العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها.

وأصدرت ذات المحكمة منذ تعيين رئيس لها من القيادات الحوثية، عدداً كبيراً من أحكام الإعدام، خلال الفترة الماضية، على قيادات الشرعية اليمنية ومعارضي مشروعها الطائفي. وتستغل الميليشيا القضاء الخاضع لسيطرتها لتصفية حسابات سياسية، والحكم بالإعدام على معارضيها، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.

وأكدت تقارير حقوقية دولية أن جماعة الحوثي لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين، حيث تتصل معظم المحاكمات التي تصدر عن المحكمة بقضايا سياسية. وكان مجلس القضاء الأعلى في اليمن المعترف به دولياً، أقر نقل اختصاصات هذه المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من صنعاء إلى محافظة مأرب، وإلغاء كافة الأحكام التي أصدرتها الميليشيا عبرها.

إنزال

نفذت قوات التحالف أمس سادس عملية إنزال للأسلحة والإمدادات لقبائل حجور التي تواجه ميليشيا الحوثيي في مديرية كشر ووفق ما قالته مصادر قبلية لـ«البيان» فإن القوات الجوية التابعة للتحالف أتمت بنجاح فجر أمس عملية إنزال جوي لقبائل حجور شملت مواد غذائية وطبية وذخائر.