عباس يهنئ العراق بالانتصار على الإرهاب

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، العراق بالانتصار على عصابات داعش وتحرير المدن، مجدداً تضامن الشعب الفلسطيني مع شقيقه العراقي في تصديه للإرهاب، وأكد تضامن الفلسطينيين مع العراق في تصديه للإرهاب وعملية إعادة الإعمار، وذلك خلال لقائه نظيره العراقي برهم صالح في إطار زيارة استمرت يومين إلى بغداد.

وكان عباس وصل العاصمة العراقية ليل أول من أمس على رأس وفد فلسطيني للمرة الأولى منذ 10 أعوام. وأكد الاستعداد «للمشاركة في عملية إعادة إعمار العراق، بالتعاون مع الشركات الفلسطينية».

وعقد عباس أمس اجتماعاً مع صالح في قصر السلام، جرى خلاله الإشارة إلى العلاقات بين البلدين، و«أهمية حماية القدس الشريف والمقدسات».