الجبير: فتح سفارة السعودية في سوريا مرتبط بالتطورات

المصدر: دبي ـ وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، إنه من المبكر الحديث عن فتح سفارة السعودية في سوريا، لافتاً إلى أن إعادة فتح السفارة مرتبطة بتطور العملية السياسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المملكة تشدد دوماً على وحدة الأراضي السورية والحل السياسي، معتبراً أنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية.

وأكد الجبير أنه تم مع الوزير الروسي بحث الوضع في سوريا واليمن وملفات عدة بينها التطرف والإرهاب. وكشف أن كندا لم تلغِ صفقة السلاح مع المملكة. وأشار إلى أنه بحث العلاقات الثنائية مع روسيا، والتطور الذي طرأ في كل المجالات.

وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمله في تسريع وتيرة تطور العلاقات الروسية السعودية. كما أعرب عن أمله أيضاً بالمساهمة في البرنامج السعودي لاستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية وسلمية.

وقال وزير الخارجية الروسي: «نساعد الأطراف السياسية السورية على تشكيل اللجنة الدستورية»، مشدداً على أن تشكيل تلك اللجنة هو الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة.

وأكد لافروف أنه لا يمكن تجاوز المراوحة في القضية الفلسطينية إلا عبر تنفيذ القرارات الأممية، وأعلن استعداد موسكو للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكن الطرفين غير جاهزين. ووجه لافروف الشكر للسعودية على اهتمامها بالحجاج الروس.