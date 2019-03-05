تدشين بوابة إلكترونية لمكافحة التطرف العنيف عبر مركز هداية

المصدر: أبوظبي - وام

دشن برنامج الاتحاد الأوروبي العالمي «سترايف جلوبال» «البوابة الإلكترونية لمكافحة التطرف». وتجتمع في هذه البوابة المعنية بمكافحة التطرف العنيف كل الجهات الفاعلة في مجال مكافحة التطرف العنيف.

ودشن «سترايف جلوبال» المعني بتعزيز القدرة على الصمود إزاء التطرف العنيف من خلال مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف البوابة بالتعاون مع معهد الحوار الاستراتيجي (ISD) والذي يعد إحدى المؤسسات البحثية والتطبيقية المتخصصة في إيجاد الحلول لمشكلات التطرف والاستقطاب.

وقال مقصود كروز المدير التنفيذي لمركز هداية إن «البوابة» ستكون أحد الموارد المهمة لتنسيق الجهود وتيسير التعاون بين أصداء مجتمع مكافحة التطرف العنيف وذلك من أجل تخفيف حدة التهديد الذي يُمثله التطرف العنيف على الصعيد العالمي.

وتمنح «البوابة الإلكترونية» الفرصة للممارسين والباحثين وواضعي السياسات والمؤسسات والقطاعات الحكومية لعرض جهودهم وأنشطتهم ذات الصلة، وتبادل الممارسات والمعارف.

وأوضحت ساشا هافليتشيك، مؤسسة معهد الحوار الاستراتيجي (ISD) ورئيسته التنفيذية أن «البوابة الإلكترونية» ستسد فجوة كبيرة في تبادل المعارف والمعلومات ضمن نطاق اختصاص مكافحة التطرف العنيف وتم تصميمها بغية إتاحة الفرصة لواضعي السياسات والممارسين والخبراء للتواصل والتعلم من بعضهم البعض والاستناد إلى الممارسات الجيدة ضمن اختصاصهم.

وبصفتها أداة تفاعلية إلكترونية، تحتوي «البوابة الإلكترونية لمكافحة التطرف» على عدة خصائص بما في ذلك مكتبة للموارد من أجل الاطلاع على أحدث التقارير والإصدارات المعنية بمكافحة التطرف العنيف.

وبإمكان مستخدمي «البوابة» وضع سجلات بمواصفتهم، والتواصل سواء مع الأفراد والمؤسسات في مجال مكافحة التطرف العنيف من خلال الدليل العالمي المتوفر في «البوابة». وتتيح «البوابة» الفرصة أيضاً لمستخدميها لإجراء النقاشات حول أكثر التهديدات الحالية إلحاحاً فيما يتعلق بالعنف والتطرف.

وترحب «البوابة الإلكترونية لمكافحة التطرف» بالتسجيل للاشتراك فيها سواء للأفراد أو المؤسسات والمنظمات ليتمتعوا بالخصائص العديدة المتاحة لمستخدميها والمتوفر عبر شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي: www.counterextremismhub.org