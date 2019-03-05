أمر ملكي بتسمية 6 أعضاء بالمحكمة العليا السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس، أمراً ملكياً بتسمية 6 قضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: سعيد بن بريك القرني، ومحمد بن عبدالله الجار الله، وإبراهيم بن علي الضالع، وعبد الرحمن بن محمد الحسين، وفرحان بن يحيى الفيفي، وناصر بن حمد الوهيبي.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي د. وليد بن محمد الصمعاني، أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال الصمعاني: «إن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل للقطاع العدلي والقضائي الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه ليواكب تقدم المملكة وتطورها ونمائها في ظل رؤية المملكة 2030»..