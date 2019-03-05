المصدر: الرياض - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، أمس، 7 شاحنات كبيرة تحمل 2,100 سلة غذائية، تزن 155 طناً و400 كيلوغرام، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة الجوف. وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

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كشفت مصادر إعلامية يمنية، عن وصول 200 جثة حوثية قادمة من حجور إلى معسكر السواد في حزيز. وكتب إعلاميون يمنيون، في تغريدات لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «وصلت الأحد قادمة من حجور 200 جثة حوثية إلى معسكر السواد في حزيز بالعاصمة صنعاء». ودعا بعض الإعلاميين قبائل اليمن إلى وضع حد لنزيف دماء أبنائهم، الذين يلقي بهم الحوثي إلى التهلكة. عواصم - وكالات