قرقاش: الأمر الواقع لا «يشرعن» احتلال إيران للجزر الثلاث

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن طهران تحرج نفسها في المنتديات الدولية؛ لأن احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث غير قانوني وغير شرعي، مشدداً على أن سياسة الأمر الواقع لا تصنع شرعية للاحتلال الإيراني.

وقال معاليه في حسابه على «تويتر»، أمس، إن «الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، غير مفهومة، وطهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي؛ لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلمياً وعبر الحوار والتحكيم».

وأضاف أن «قضية جزر الإمارات المحتلة مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة»، مؤكداً أن «تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي».

واختتم معالي الوزير قرقاش تغريداته بالقول إن «هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتــعامل معـــها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعـــقلاني، بالمقابل الموقف الإيراني، وللأسف، غير منـطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي».

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