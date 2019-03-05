وزير الخارجية اليمني في حوار مع "البيان": لا نرى الفشل خياراً لاتفاق ستوكهولم

المصدر: حوار: ليلى بن هدنة

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في حوار خص به «البيان»: إن الزخم الذي ولد عقب اتفاق السويد يجب أن يستمر، ولا نرى الفشل خياراً لاتفاق ستوكهولم، بحيث لن نقبل بغير السلام في اليمن، داعياً الأمم المتحدة إلى الإعلان علانية عن رفض الحوثيين تنفيذ الاتفاق ما يستدعي على مجلس الأمن فرض عقوبات صارمة قد تعيد الصواب لميليشيا الحوثي، مؤكداً أن إيران وراء هذا التعنت الحوثي، وأن المسرحيات التي لا تزال تمارسها الميليشيا في قبول الاتفاق ورفض تنفيذه لا تنطلي علينا وعلى المجتمع الدولي، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في وضع حد لهذه المسرحيات من خلال موقف صارم.

وأضاف أنه لا جدوى من طرح أي مبادرات أو جولة أخرى من المحادثات إلا في حال انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، مشيراً إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيت قام بـ5 جولات إلى صنعاء وكلها منيت بالفشل ما يؤكد أن الأمم المتحدة لا تقم بواجبها في اليمن، وهي في ورطة وما عليها إلا الاعتراف بذلك وفضح ممارسات الحوثيين.