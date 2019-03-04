روسيا تطلق جولة إعلانية لـ "قطار غنائم الحرب في سوريا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر مقطع مصور وصفته الصحافة البريطانية بالقوي "قطار الدعاية" الذي يتجول في عدة مدن روسية، محملا بـ "غنائم حرب" الجيش الروسي في سوريا.

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، يتحرك القطار لأكثر من 17 ألف ميل في جميع أنحاء البلاد ليعرض الأسلحة والأدوات الحربية التي تم الاستيلاء عليها من المتمردين.

ويعد القطار بمثابة دعاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي نجح في القضاء على الإرهاب في سوريا، عندما أعلن تدخله لوقف الحرب الأهلية، بحسب ما قاله العقيد بالجيش الروسي،ديمتري سيروبابا.

ويقول الموقع إن روسيا حصلت على هذه العتاد أثناء حملتها "المثيرة للجدل" في سوريا دعما لنظام الرئيس بشار الأسد.

ويحط القطار الآن رحاله في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي فرضت روسيا سيطرتها عليها في عام 2014.

وخلال "جولة النصر" الملحمية، سوف يمر القطار، المكون من 20 عربة، على المحيط الهادي بعد رحلة عبر سيبيريا - والقطب الشمالي.

يذكر أن القطار، الذي تعرض لانتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ رحلته في 23 فبراير الماضي.