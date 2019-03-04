قرقاش: الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات غير مفهومة

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى غير مفهومة.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم. وأن قضية جزر الإمارات المحتلة مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال.

وقال قرقاش إن رفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة، وتعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي.