بالفيديو.. مظاهرات ضد ترشح بوتفليقة ودعوات للعصيان المدني

المصدر: وكالات

تظاهر مئات الشبّان مساء الأحد في وسط الجزائر العاصمة احتجاجاً على تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملفّ ترشّحه رسميّاً إلى الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل لولاية خامسة، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الجزائري غبر موقعها على تويتر

وتعهّد بوتفليقة الأحد تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه يحدد موعدها مؤتمر وطني يعمل أيضا على إقرار إصلاحات أساسية.

إلى ذلك، دعا نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى الدخول في عصيان مدني، بالجزائر، اعتبارا من اليوم الاثنين، إلى حين استجابة، الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، والتراجع عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة.

وجاءت الدعوات، بعد الإيداع الفعلي لملف الترشح، من قبل مدير حملة بوتفليقة، عبد الغني زعلان، بالمجلس الدستوري، مساء الأحد، وهو ما اعتبره نشطاء تجاهلا لمطالب الشارع الواضحة.

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