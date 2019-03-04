قرقاش: عزلة قطر وراء تهميش دورها في المحافل الدولية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية يعود إلى عزلتها عن محيطها العربي، وأن وزن الدول وموقعها أساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه.

وقال معالي الوزير قرقاش على حسابه الرسمي في تويتر: «من الرياض إلى شرم الشيخ إلى أبوظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري، وكاد يكون الحضور كالغياب». واعتبر قرقاش أن «تقلص الدور إلى الملف اليتيم منطقي لأن وزن الدول وموقعها أساسهما محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه».

وعبر معاليه عن أسفه لهذا الحال، موضحاً: «ندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر، بل لنرجسية لا منطق لها، ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها، والدوحة الآن تدفع ثمنها».

اقراء ايضاً

قرقاش: الدوحة تدفع ثمن أذيّتها لجيرانها