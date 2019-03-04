خادم الحرمين يستقبل لافروف اليوم

المصدر: الرياض - د.ب.أ

يصل إلى الرياض، اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارة إلى المملكة تدوم يوماً واحداً يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعدداً من المسؤولين السعوديين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أمس «إن وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، سيعقد مؤتمراً صحافياً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الاثنين) في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي في الرياض».

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي مع الملك سلمان للبحث في الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

كانت الخارجية الروسية أعلنت، الخميس الماضي، أن لافروف سيقوم في الفترة ما بين 3 و7 مارس بزيارة عمل إلى دول الخليج العربية. وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «روسيا اليوم»، إنه «من المتوقع أن يعقد لافروف خلال جولته لقاءات مع قادة تلك الدول، إضافة إلى نظرائه في وزارات الخارجية».