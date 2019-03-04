بحث التعاون الأمني مع السعودية ولبنان والعراق

المصدر: Ⅶ تونس ـ البيان، وام

بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على هامش الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب مع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي عدداً من الأمور والمواضيع المشتركة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق القائمين بين البلدين الشقيقين في المجالات الشرطية والأمنية.

ثم التقى سموه مع وزيرة الداخلية اللبنانية ريا حفار الحسن التي تعد أول امرأة تحضر بصفتها الوزارية اجتماعات المجلس منذ تأسيسه حيث تبادل سموه والوزيرة الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التنسيق بينهما.

كما التقى سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع وكيل وزارة الداخلية العراقي الأقدم د. عقيل الخزعلي وتم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الشرطية والأمنية.