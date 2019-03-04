إنفانتينو: يصعب على قطر استضافة المونديال بـ48 منتخباً

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو، أن قطر لن تكون قادرة على استضافة نهائيات كأس العالم 2022 وحدها في حالة زيادة عدد المنتخبات المشاركة فيها إلى 48 منتخباً.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر في وقت سابق زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخباً، على أن يبدأ الأمر من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

واعترف إنفانتينو برغبته في تعجيل تلك الزيادة لتبدأ من مونديال 2022، لكنه أكد أن قطر لن تكون قادرة بمفردها على استضافة البطولة في حالة الاستقرار على هذا القرار.

وقال رئيس الاتحاد الدولي عن زيادة عدد المنتخبات في المونديال المقبل: «سيكون من الصعب للغاية حال زيادة العدد تنظيم البطولة في قطر لأسباب جغرافية، والموقف السياسي للدول المحيطة بها معقد للغاية».

وأكد السويسري أن القرار لن يتم اتخاذه بشكل نهائي في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم المقرر له في أبريل المقبل بمدينة ميامي الأمريكية، مرجئاً الأمر إلى يونيو المقبل.

وأضاف إنفانتينو: «نحتاج إلى اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في يونيو من العام الحالي؛ لأن التصفيات المؤهلة للبطولة تبدأ في الخريف».