المصدر: القاهرة- وكالات

قررت النيابة العامة المصرية، أمس، حبس متهم سابع في قضية حادث القطار الدموي، الذي شهدته محطة القطارات المركزية في القاهرة، الأربعاء الماضي.والمتهم السابع الذي أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه مساء السبت الماضي، هو مشرف تحويل حركة القطارات. كما قررت النيابة إخضاع جميع المتهمين للكشف الطبي، لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وأمرت بإحضار الملفات الوظيفية، واستعجال تحريات الأمن العام والأمن الوطني لباقي المتهمين.

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أيدت محكمة جنح استئنافية عسكرية مصرية، أمس، الحكم الصادر بالسجن لمدة خمس سنوات، بحق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بعد إدانته بنشر معلومات تلحق أضراراً بالقوات المسلحة، حسب ما أكد محاميه. وقال المحامي علي طه: «ما زال لدينا فرصة لنقض الحكم أمام القضاء العسكري لكننا ننتظر حيثيات هذا الحكم أولاً».وكان الحكم بحبس هشام جنينة خمس سنوات صدر من محكمة جنح عسكرية (أول درجة) في 24 أبريل الماضي.وأوقفت السلطات جنينة في فبراير 2018، وتم التحقيق معه. القاهرة- وكالات