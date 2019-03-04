الإرياني: السعودية أجهضت المخطط الإيراني

المصدر: Ⅶ عدن - البيان، وكالات

شدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ‏على أهمية الدور والحضور ‎السعودي الفاعل في حسم وإجهاض المخطط ‎الإيراني في السيطرة على العاصمة العربية الرابعة، وتحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة لاستهداف أمن الإقليم والعالم، مؤكداً رهان الشعب اليمني على أهلنا وأشقائنا في المملكة، في استعادة كامل التراب اليمني، والتعافي من آثار الأزمة، مشدداً على أن طهران ما زالت تواصل دعمها للمليشيا الحوثية، مشيراً إلى استمرار المليشيا في استخدام الطائرات المسيرة.

‏وقال وزير الإعلام في سلسلة تغريدات على تويتر:‏ أثبتت الأحداث أن الحضور والثقل السياسي والاقتصادي والرمزية الدينية للمملكة العربية السعودية، كانت وما زالت عامل استقرار لمنطقة الخليج والوطن العربي والشرق الأوسط، وحماية مصالح العالم أجمع، وضمانة لعدم انزلاق المنطقة في مشاريع الفوضى، التي يغذيها نظام ‎إيران وأدواته في المنطقة.

وقال وزير الإعلام، استخدام ‎المليشيا الحوثية الإيرانية الإرهابية للطائرة المسيرة «إيرانية الصنع»، يوكد استمرار الدعم الإيراني لها. ودان وزير الإعلام في تغريدة على حسابه في تويتر: ‏قصف ‎المليشيا، مؤخراً، سوق البقع في محافظة صعدة بطائرة مسيرة «إيرانية الصنع»، والذي أسفر عن سقوط 13 قتيلاً و30 جريحاً من المدنيين، واصفاً ذالك بالعمل الإرهابي والجبان. وأكد الإرياني استمرار الدعم الإيراني للمليشيا، معتبراً قصف سوق «البقع» انتهاكاً جديداً للقانون الدولي الإنساني، الذي يمنع استهداف الأعيان المدنية.