وزير الاعلام اليمني: موقف الحكومة واضح في تغليب الحوار والسعي لإرساء السلام

المصدر: البيان الالكتروني

قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني إن موقف الحكومة اليمنية واضح في تغليب الحوار والسعي لإرساء السلام العادل والشامل اليمن.

وثمن الارياني زيارة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت للعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، والجهود التي تبذلها حكومة بريطانيا في اتجاه تنفيذ اتفاق السويد وإحلال السلام في اليمن ومطالبتها الميليشيا الحوثية الايرانية بالانسحاب فوراً من موانئ الحديدة واهتمامها بالأوضاع الإنسانية.

وأكد عبر حسابه الرسمي على تويتر على أن موقف الحكومة اليمنية واضح منذ بدء الأزمة في تغليب الحوار والسعي لإرساء السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث "المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرار2216 "وبما يضمن عدم تكرار سيناريو الانقلاب من جديد، فتاريخ الميليشيا الحوثية شاهد على عدم التزامها ونكثها الاتفاقيات والعهود.

وشدد الارياني على دور المجتمع الدولي في مساندة الدولة اليمنية لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب تنفيذا للقرار رقم2216، فالمساواة بين الشرعية الدستورية المنتخبة والميليشيا الانقلابية يضر بمصالح الشعب اليمني وسيكون له آثار سلبية على أمن واستقرار الشعوب والدول والقانون الدولي وسيادة شريعة الغاب.

ودعا الحكومة البريطانية للعب دور نشط في وقف عمليات التجنيد الإجباري للأطفال من قبل الميليشيا الحوثية، في ظل معلومات تؤكد استقطابها لأكثر من خمسين ألف طفل من المدارس والمنازل وتعبئتهم بأفكار ارهابية متطرفة ستشكل في المستقبل قنبلة موقوتة تهدد أمن اليمن والمنطقة والعالم أجمع.