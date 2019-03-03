وزير الخارجية البريطاني: نحن أمام فرصة أخيرة للسلام في اليمن

المصدر: البيان الالكتروني

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت لقد مضى على اتفاق ستوكهولم أكثر من 80 يوماً ومع ذلك لم نتمكن بعد من إخلاء الحديدة من الميليشيات ونحن أمام فرصة أخيرة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وقال هانت: نأمل بفتح الممرات الإنسانية في اليمن وتأمين الطريق من الحديدة إلى صنعاء.

وأشار وزير الخارجية البريطانية في تصريح لسكاي نيوز إلى أنه حذر الحوثيين من أن الحرب ستنشب مجددا إذا لم يترجموا أقوالهم إلى أفعال وأن علاقتهم وتأثرهم بحزب الله يجب أن يتوقف إن أرادوا سلاماً دائماً.

وأوضح أن لدى بريطانيا مخاوف من ممارسات حزب الله في الكثير من مناطق الشرق الأوسط..