بريطانيا: شراكتنا مع السعودية أسهمت في أمننا

المصدر: الرياض - وكالات

أكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت أن شراكة بلاده الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية أسهمت في جعل بريطانيا آمنة.

واستقبل وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أمس، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض هنت، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين السعودية والمملكة المتحدة، والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكتب هنت في حسابه على «تويتر» إثر اللقاء: «أجريت محادثات مثمرة مع الوزير العساف بالرياض عن الشراكة الاستراتيجية». وأكد أنه ناقش مع العساف ومع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير «سبل تحقيق تقدم في سلام اليمن»، مضيفاً: «اتفقت والوزير الجبير على ضرورة أن تنسحب ميليشيا الحوثي من الحديدة فوراً». وشدد هنت على أن «شراكتنا الاستراتيجية مع السعودية أسهمت في جعل بريطانيا آمنة».