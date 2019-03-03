دفعة جديدة من إمدادات التحالف لقبائل حجور

المصدر: Ⅶ عدن - البيان

أنزلت قوات التحالف دفعة جديدة من الإمدادات العسكرية والإغاثية لقبائل حجور التي تواجه ميليشيا الحوثي في مديرية كشر بمحافظة حجة، فيما دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات للحوثيين غربي تعز، في حين طالب ممثلو الشرعية في لجنة تنسيق اعادة الانتشار خلال اجتماع مع الجنرال مايكل لوليسغارد بموقف واضح من مراوغات ميليشيا الحوثي الإيرانية ورفضها الانسحاب من مينائي الصليف وراس عيسى.

وذكرت مصادر قبلية لـ«البيان» أنه ومع تقدم قبائل حجور واستعادة عدد من المواقع من يد الميليشيا في غربي منطقة العبيسة واستمرار الحوثيين في منع دخول الأغذية والأدوية إلى السكان المحاصرين نفذت قوات التحالف أمس خامس عملية إنزال جوي للسكان ولقبائل حجور شملت الإمدادات أسلحة وذخائر وأغذية وأدوية.

ولقي العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي الإيرانية حتفهم في سلسلة غارات للتحالف استهدفت تجمعاتهم في جنوبي منطقة العبيسة في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وذكرت مصادر قبلية لـ«البيان» أن 30 مسلحاً حوثياً قتلوا عندما استهدفت عربة نقل كبيرة كانت تقوم بتوزيع الذخائر على المسلحين في تجمع تحت الأشجار في أحد الأودية حيث تحشد الميليشيا منذ ثلاثة أيّام في مسعى لتنفيذ هجوم كبير على مواقع قبائل حجور بعد أن فشلت الهجمات السابقة.

وحسب المصادر فإن مقاتلات التحالف استهدفت أيضاً تجمع الميليشيا في جبل صمعر الاستراتيجي جنوبي منطقة المندلة، والذي تعود أهميته العسكرية لإطلاله على العبيسة وقفلة عذر والمندلة وغيرها.

ووفقاً لهذه المصادر فإن قبائل حجور واصلت تطهير عدد من المواقع في جنوبي المديرية بمساندة مقاتلات التحالف التي استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيا، فيما واصلت قوات الجيش التقدم في مديرية مستبا باتجاه كشر من أجل فك الحصار عن هذه المديرية.

الى ذلك طالب ممثلو الشرعية في لجنة تنسيق اعادة الانتشار من كبير المراقبين الدوليين بموقف واضح من مراوغات ميليشيا الحوثي ورفضها الانسحاب من مينائي الصليف وراس عيسى.

وقالت مصادر في الجانب الحكومي انهم عقدوا امس اجتماعا جديدا برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد لإستكمال مشاورات تنفيذ اتفاق استوكهولم وطالب الفريق الحكومي خلال الإجتماع موقف واضح حيال العراقيل والمراوغات المستمرة من قبل الميليشيا واشتراطاتها الجديدة والتي تعرقل تنفيذ خطة إعادة الإنتشار في انقلاب واضح على اتفاق السويد الذي لم تلتزم الميليشيا بتنفيذه برغم مضي اكثر من شهرين على توقيعه.

خروقات حوثية

واصلت ميليشيا الحوثي خرق اتفاق استوكهولم حيث استهدفت من مواقع تمركزها في مناطق التماس شمالي الحديدة مواقع القوات المشتركة في شارع صنعاء كما أطلقت قذائف الهاون باتجاه مواقع القوات المشتركة في مجمع إخوان ثابت شمالي المدينة، في حين أعلنت قوات الشرعية سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، إثر معارك عنيفة تدور في منطقة البرح غربي تعز، وفِي غارات شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات الميليشيا هناك.