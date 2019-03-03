هادي: أيادينا ممدودة للسلام والحوثي يماطل في تنفيذ اتفاق استوكهولم

المصدر: عدن-سبأنت

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، إن «ميليشيا الحوثي، تماطل في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة على الرغم من مرور أكثر من 80 يوماً على اتفاق استوكهولم.

وأضاف هادي خلال لقاء هادي، بوزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت والوفد المرافق له، في العاصمة السعودية الرياض، أن «ميليشيا الحوثي تعنتت في الإفراج الشامل والكامل عن كل المعتقلين والمحتجزين والأسرى، كإجراء إنساني وخطوة من خطوات بناء الثقة تم الاتفاق عليها في استوكهولم، وكذلك استمرار حصار مدينة تعز».

وقال «ستظل أيادينا ممدودة للسلام، وسنبقى حريصين كل الحرص على تنفيذ اتفاق استوكهولم المتصل بالحديدة وموانئها، وكذلك ملف المعتقلين والأسرى والمحتجزين».

وأشاد هادي، بـ«جهود بريطانيا الحميدة ومساعيها الدؤوبة للدفع نحو السلام والاستقرار الذي يتطلع إليه، وينشده الشعب اليمني في إطار متابعة تنفيذ اتفاق استوكهولم، والذي يعد مفتاح السلام والخطوة الأولى على طريق إحلال السلام الكامل في اليمن».

وثمن هادي قرار المملكة المتحدة بتصنيف حزب الله «كمنظمة إرهابية باعتبار ذلك الموقف تأكيداً على دعم حزب الله للمليشيا الحوثية في اليمن».

من جانبه، لفت وزير الخارجية البريطاني إلى لقاءاته المستمرة مع مختلف الأطراف بغية تفعيل، وتنفيذ اتفاق استوكهولم لمصلحة السلام وأمن واستقرار اليمن.

وقال، نشارككم القلق فيما يتصل بتأخير تنفيذ مراحل اتفاق الحديدة وتبعاته على جهود السلام بصورة عامة، متطلعاً إلى الدفع بهذا الاتجاه من خلال الحث على تنفيذ بنوده وإنهاء ملف الأسرى والمعتقلين بصورة عاجلة.