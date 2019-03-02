عبدالله بن زايد يستقبل عدداً من وزراء الخارجية المشاركين في "وزاري التعاون الإسلامي"

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عددا من وزراء الخارجية المشاركين في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في أبوظبي.

واستقبل سموه كلا من معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان ومعالي شريف محمد زين وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي في جمهورية تشاد ومعالي عبدالله شاهد وزير خارجية المالديف ومعالي بهجت باتسولي وزير خارجية كوسوفو ومعالي مارسيل أمون تانوه وزير خارجية ساحل العاج.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأصحاب المعالي الوزراء .. مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع دولهم في المجالات كافة .

وأكد سموه أن الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بما تضمنته من جلسات عمل ونقاشات مثمرة فتحت آفاقا أرحب للتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة بما يسهم في تعزيز عملها وأداء دورها الهام لصون السلم والأمن الدوليين.

من جانبه توجه وزراء الخارجية بالشكر إلى دولة الإمارات على استضافة الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .. معربين عن ثقتهم بأن رئاسة الإمارات للدورة الحالية للمنظمة من شأنه أن يدعم عملها ويساعدها على أداء المهام المنوطة بها.