وزير خارجية البحرين لـ"البيان": إذا لم تعد قطر لرشدها فلسنا بحاجة لها

المصدر: أبوظبي-البيان

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في تصريح خص به البيان على هامش اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الاسلامي في أبو ظبي إذا لم تعد قطر لرشدها فلسنا بحاجة لها وعليها أن تعي جيداً أنها مسؤولة عن دعم الإرهاب وضخ الأموال للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والتآمر على دول الخليج ورغم كل هذا تذهب للعالم وتقول إنها دولة محاصرة.

وأكد الشيخ خالد آل خليفة أن قطر ليست محاصرة كما تدعي وإنما هناك مقاطعة وإذا عادوا إلى رشدهم فهم جزء من المنطقة واذا لم يعودوا فنحن لسنا بحاجة لهم.

وقال ان اجتماع وزراء خارحية دول مجلس التعاون الإسلامي مهم جداً وكلمة سمو الشيخ عبد الله بن زايد حول مكافحة الارهاب والتطرف كانت وافية وأن على الدول الاسلامية محاربة الإرهاب والتطرف بما يساهم في خدمة العالم الإسلامي وخدمة الإسلام أيضاً.

وتطرق وزير الخارجية البحريني إلى الوضع في اليمن حيث أكد ان استمرار إيران والحوثيين في هذا الطريق لا يخدم السلام وسيكون موقفهم ضعيفاً أمام المجتمع الدولي.

ودعا إيران إلى تغيير سياستها كلياً فلا أحد يغير الجغرافيا بيننا وبين إيران لكن بمقدورها تغيير نهجها المتبع في التدخل في الشؤون الداخلية للدول واصلاحه، ونتطلع اذا ما استجابت لتطلعاتنا في تغيير سياستها فستكون جزءاً فاعلاً في المجتمع وإلا فإننا واقفون في مواجهتها.

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة متحدثا لـ #البيان على هامش أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي..@khalidalkhalifa #منظمة_التعاون_الإسلامي#مؤتمر_وزراء_الخارجية46#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/a6vJqgtoHu — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢ مارس ٢٠١٩