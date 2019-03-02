توقيف 6 أشخاص بقضية حادث القطار في القاهرة

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أمر النائب العام المصري، نبيل صادق، بحبس ستة أشخاص على ذمة التحقيقات في حادث محطة رمسيس للقطارات في القاهرة والذي راح ضحيته 22 قتيلاً، وفق ما أفادت صحيفة الأهرام الحكومية.

ونشرت الصحيفة في صفحتها الأولى عنواناً: «النائب العام يأمر بحبس ستة متهمين على ذمة التحقيقات بينهم سائق القطار»، مشيرة إلى أنّ بين الموقوفين أيضاً مساعد سائق القطار والعامل المختص بتحويل خطوط سير القطار. ونقلت الصحيفة عن مسؤول قضائي، أنّ النيابة ستأمر بعرض السائق ومساعده على الطب الشرعي لإجراء تحاليل المخدرات.

وقد صدم قطار مسرع حائطاً عند طرف رصيف المحطة ما تسبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم أصاب وقتل العشرات من المسافرين. وأدّى الحادث على الفور إلى استقالة وزير النقل والمواصلات المصري هشام عرفات وقبولها من جهة رئيس الحكومة.

وأظهرت مشاهد من كاميرات مراقبة تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي القطار المسرع يصطدم بالحواجز. وغطى الدخان الكثيف المارة الذين كانوا يسيرون قرب المحطة. وبينت مشاهد أخرى جرى تصويرها من داخل المحطة النيران وهي تندلع في القطار والمنصة المجاورة، والناس وهم يهرعون لمساعدة المصابين.