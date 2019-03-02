مجزرة حوثية تودي بحياة 5 أطفال

المصدر: التحيتا - وكالات

ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية، أول من أمس، مجزرة جديدة راح ضحيتها 5 أطفال بمحافظة الحُديدة غرب اليمن، بينهم طفلان من أسرة واحدة.وأفاد سكان محليون بأن ميليشيا الحوثي قصفت بقذائف الهاون منطقة الناصر الأسفل السكنية، غرب مديرية التحيتا بالحديدة، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال.

بيان «العمالقة»

وأضافوا أن قذيفة سقطت وسط عدد من الأطفال كانوا يلعبون بالقرب من منازلهم في المنطقة وحولت أجسادهم إلى أشلاء.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني في بيان أسماء الأطفال القتلى جراء القصف الحوثي وهم: حاتم محمد عبدالرزاق، وبشير جابر علي، ويوسف جابر علي، ومحمد حسين سالم، وعبدالجبار صغير محمد.

وتواصل ميليشيا الحوثي مجازرها وجرائمها وانتهاكاتها للمدنيين في الحديدة رغم الهدنة القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد الموقع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.