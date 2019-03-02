الشرعية تحرّر مواقع جديدة في صعدة

المصدر: عدن-البيان،وكالات

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بطيران تحالف دعم الشرعية، مواقع جديدة في جبهة البقع بصعدة.



وقال قائد «لواء مهام الاقتحامات 126» العميد عبداللطيف الضبياني إن الجيش اليمني تقدم في البقع، وحرر جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلة على سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإيرانية لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.



وأوضح العميد يوسف خير الله الشهراني أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير آليات عسكرية.



وكانت قوات الجيش اليمني حررت الأربعاء الماضي، سلاسل جبلية استراتيجية بعد معارك ضارية خاضتها ضد ميليشيا الحوثي، في جبهتي البقع وكتاف بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.



وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أنه تم تحرير سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول 20 كيلومتراً من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.



قتلى وجرحى



وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، واستعادة الجيش اليمني لمخازن أسلحة.



وكان وزير الإعلام معمر الإرياني، تفقد أول من أمس، أبطال الجيش اليمني في الخطوط الأمامية بجبهة الملاحيط بمديرية الظاهر ومفرق مران بمحافظة صعدة.



وخلال الزيارة نقل وزير الإعلام تحيات وتقدير الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لضباط وأفراد الجيش اليمني المرابطين في جبهات القتال بمختلف مديريات محافظة صعدة والذين يذودون عن الوطن وهويته وكرامته وعروبته.



واطلع وزير الإعلام على أحوال المقاتلين في جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر ومفرق وعقبة مران ومنطقة المجرم ومنطقة طيبان..مشيدًا بما يسطره أبطال الجيش اليمني من ملاحم بطولية لتخليص اليمن من ميليشيا الإجرام الحوثية.



اقتراب النصر



وقال الإرياني إن الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني في كافة المواقع والجبهات بمحافظة صعدة تؤكد اقتراب ساعة النصر ودحر المشروع الإمامي الكهنوتي المتخلف"..مشيداً بالدعم الأخوي لتحالف دعم الشرعية بقيادة بالمملكة العربية السعودية التي تقود هذا التحالف لاستعادة الدولة وإنقاذ الشعب اليمني من المليشيا الحوثية.



بدوره،عبر قائد اللواء الثالث عروبة العميد عبدالكريم السدعي باسمه ونيابة عن أبطال الجيش اليمني المقاتلين في هذه الجبهات عن اعتزازهم بزيارة وزير الإعلام والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي.