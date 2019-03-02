مقتل مدني وإصابة 13 بانفجار سيارة مفخخة شرقي الموصل العراقية

المصدر: الموصل-أ.ف.ب

قتل مدني وأصيب 13 آخرون بجروح أول من أمس بانفجار سيارة مفخخة شرقي مدينة الموصل العراقية.

وقالت خليّة الإعلام الأمني العراقية في بيان إنّ «اعتداء إرهابياً بواسطة عجلة مفخخة» وقع في المنطقة الثقافية قرب جامعة مدينة الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى. وكان العراق أعلن في نهاية العام 2017 دحر تنظيم داعش الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد. ويأتي هذا التفجير في وقت تشنّ فيه قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة حملة عسكرية لطرد تنظيم داعش من آخر معاقله في شرق سوريا.