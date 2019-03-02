المعارضة السورية: موقف الإخوان من المنطقة الآمنة نفاق وارتزاق

المصدر: دمشق - البيان

قوبل بيان جماعة الإخوان حول سوريا، لاسيّما المؤيّد منه للمنطقة الآمنة، انتقادات واسعة من المعارضة السورية. واعتبر المعارض السوري البارز، محمد برمو، أن بيان الإخوان يحمل في طياته النفاق السياسي والارتزاق، مشيراً إلى أنّ وحدة الأراضي السورية هو الأساس في كل عملية سياسية، لافتاً إلى أن الإخوان مستعدون لبيع سوريا إلى تركيا.

وقال رئيس الجمعية الوطنية السورية لـ«البيان»: «إذا كان هناك دور يجب تفعيله في سوريا فهو الدور العربي الغائب عن سوريا منذ بداية الأزمة وليس الدور التركي»، مؤكداً أنّ الدول العربية قادرة أن تلعب دوراً حيوياً في ضمان الأمن والاستقرار في سوريا.

ولفت برمو، إلى أن المعارضة التي تبيع سوريا إلى دول الجوار لا تستحق أن تكون معارضة سياسية وطنية، مؤكداً أنّ جماعة الإخوان كانت ومنذ البداية سبباً في شق صف المعارضة السورية ونشر التطرف في سوريا، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في مثل هذه القوى التي تدعي أنّها معارضة سورية.