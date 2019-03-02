لبنان يحيل سورياً إلى القضاء بتهمة الانتماء للإرهابيين

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على القضاء المختص، شخصاً سورياً لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت توجد في بلدة عرسال وجرودها شرقي لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أمس، إنه أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، السوري أحمد علي بطحة الملقّب بـ«أبو علي الدرعاوي» أو «أبو علي الكيماوي»، لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في بلدة عرسال وجرودها، ولمشاركته إلى جانبها بالاعتداء على وحدات الجيش اللبناني في العام 2014.

وأضاف البيان، إن المدعو بطحة يعدّ أحد أخطر خبراء المتفجرات في مجموعة الإرهابي الفار، السوري فراس فواز القاسم، الملقب بــ«أبو جعفر القسطلاني» المسؤولة عن تفخيخ العديد من السيارات التي تم إدخالها وتفجيرها في داخل لبنان، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين والعسكريين، حيث تمَّ تكليفه مؤخراً من قبل القسطلاني باستهداف أحد الأشخاص في بلدة عرسال بعبوة ناسفة، وقد تمَّ ضبط مواد وقطع إلكترونية تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة.