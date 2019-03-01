تونس تحجز 19 رسالة "مسمومة" تستهدف شخصيات عامة

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة حجز 19 رسالة تحوي مواد سامة، موضحة أن "مجموعة ارهابية" تريد ان تستهدف بها اعلاميين وسياسيين وشخصيات عامة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق أن "السلطات الأمنية حصلت على معلومات تفيد بأن مجموعة ارهابية تخطط لإرسال رسائل مسمومة لعدد من الشخصيات السياسية والنقابية والاعلامية".

وتمكنت قوات الأمن بالتنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الارهاب من حجز 19 رسالة وارسالها الى المصالح الفنية المختصة التي أكدت احتواءها على مواد سامة.

وبين الزعق انها "استراتيجية جديدة فاشلة لهذه المجموعات أمام الاجراءات الأمنية الصارمة المتخذة من قبل السلطات لمواجهة كل العمل اجرامي وارهابي في البلاد".

كما فتحت وزارة الداخلية تحقيقا للكشف عن المسؤولين بالاضافة لاتخاذ كل الاجراءات الامنية والقضائية اللازمة في هذا الملف.

ودعت وزارة الداخلية السياسيين والاعلاميين والشخصيات العامة والنقابيين إلى إبلاغ السلطات الأمنية فورا بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.