قتلى بانفجار ضخم يهز مقديشيو

المصدر: مقديشيو - وكالات

قتل عشرة أشخاص، وفق مصادر طبية، وأصيب آخرون بانفجار قوي وقع قرب فندق مكة المكرمة بمقديشو، حسب الحصيلة الأولية. وتسبب الانفجار أيضاً في تضرر المباني المحيطة بموقع الانفجار بشكل كبير تسبب في اشتعال النيران في بعضها.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين تحت إجراءات أمنية مشددة. وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار بالمتاجر الكائنة في شارع مكة المكرمة المزدحم، بينما اشتعلت النار في بعض المباني.

وسمع دوي إطلاق نار بصورة متفرقة في منطقة الانفجار أيضاً. وقال علي حسان كولمية، ضابط شرطة، إن الانفجار وقع خارج فندق مكة المكرمة، على الرغم من أنه لم يتضح بعد من هو المقصود من الهجوم. وأضاف كولمية أن الشرطة لم تتيقن بعد مما إذا كان مفجر انتحاري هو المسؤول عن الهجوم، ولكنه أعرب عن مخاوفه من سقوط ضحايا.