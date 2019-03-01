ترامب: «قسد» استعادت كل مناطق «داعش» في سوريا

المصدر: عواصم- وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الكردية المدعومة أمريكيا استعادت كل مناطق داعش في سوريا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أكدت، في وقت سابق، أن "الإعلان عن الانتصار على تنظيم "داعش" سيكون خلال أسبوع".

إذ أعلن القائد العام لـ«قسد» مظلوم كوباني أن قواته ستعلن «الانتصار الكامل» على تنظيم داعش بعد أسبوع.

وكان كوباني يتحدث في تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامي للقوات أمس، وكان يخاطب مجموعة من مقاتلي قواته بعد تحريرهم من قبضة التنظيم الإرهابي في آخر جيوبه قرب الحدود العراقية. وقال «نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش».

وأعلنت «قسد»، في بيان، أنها حررت 24 عنصراً من مقاتليها أسرهم «داعش» في بلدة الباغوز شرقي سوريا. وقالت «قسد»، في بيان: «تمكنت قواتنا من إجلاء آلاف المدنيين وتحرير24 مقاتلاً من المعتقلين لدى التنظيم منذ أشهر، كما تمكنوا من تأمين ممر آمن للمدنيين».

إجلاء مدنيين

وأكدت أن «عملية إجلاء المدنيين من الجيب الأخير الذي يسيطر عليه التنظيم مستمرة في بلدة الباغوز وفي هذا الإطار، وكجزء من أخلاق قوات سوريا الديمقراطية والتزامهم بسلامة المدنيين، فقد ارتأت قوات قسد وقف الاشتباكات المباشرة مع عناصر التنظيم، لتجنيب المدنيين أي أضرار محتملة، وذلك بعد أن أحكموا الطوق على الإرهابيين في بلدة باغوز».

وأعلن القائد الميداني في «قسد» عدنان عفرين أنه تم العثور على مقبرة جماعية تحوي عشرات الجثث التي يعتقد أنها لآيزيديين كانوا محتجزين لدى «داعش» في منطقة انتزعتها القوات من التنظيم مؤخراً.

وقال إن كثيراً من الجثث التي عثر عليها في منطقة الباغوز لنساء. وقال «هناك نساء ورجال، مقطوعو الرؤوس أو بها طلقات نارية». وأضاف «لكن إلى الآن التحقيقات جارية، ولم يثبت إن كان هؤلاء آيزيديين أم من ملة أخرى».

تسلل داعشي

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثمانية من عناصر (داعش) جراء إصابتهم في استهداف طالهم خلال محاولتهم العبور من الضفاف الشرقية لنهر الفرات في القطاع الشرقي من ريف دير الزور. وقال المرصد، في بيان، إن من بين القتلى قيادياً منحدراً من مدينة الميادين في الريف الشرقي لدير الزور ومن أوائل المبايعين للتنظيم في المدينة.

30

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 30 شاحنة على الأقل جرى إدخالها أمس إلى منطقة المزارع الواقعة بين الباغوز والضفة الشرقية لنهر الفرات. وقال إنه من المرتقب أن تجري عملية إخراج دفعة جديدة وكبيرة من المنطقة خلال الساعات القليلة القادمة إذا لم يجر أي خرق يعكر صفو عملية الإخراج.