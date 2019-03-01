نتانياهو يواجه تُهماً بالفساد وترامب يدافع عنه

المصدر: هانوي، القدس المحتلة - وكالات

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي ينتظر صدور قرار يبت في مسألة إدانته في قضايا فساد.

وقال ترامب في هانوي «يمكنني القول إنه قام بعمل رائع كرئيس للوزراء». وأضاف إنه «زعيم عظيم، حازم وذكي وقوي.. تمكن من تعزيز جيشه».

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، طعناً قدمه حزب الليكود. وعقب القرار، اعتبر الحزب أنه «من المؤسف أن المحكمة بقرارها رفض الطعن سمحت لليسار بالتدخل السافر في الانتخابات»، حسب صحف عبرية.‎‏‎

ويواجه نتانياهو تهمة خيانة الأمانة في القضية المعروفة باسم الملف 1000 المتعلقة بتلقيه هدايا ثمينة من رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين مقابل تسهيل نتانياهو صفقة تجارية وتوسطه لدى الخارجية الأمريكية لمنح ميلتشين تأشيرة سفر للولايات المتحدة مدتها عشر سنوات.‎

أما القضية الثانية فهي الملف 4000 والمتعلق بتقديم نتانياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك» بقيمة مليار شيكل مقابل قيام موقع واللا الإخباري المملوك للمدير العام السابق ومالك الشركة شاؤول الوفيتش بتغطية أخبار نتانياهو وأسرته بصورة إيجابية.