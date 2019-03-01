مقتل 7 من عناصر تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين

المصدر: بغداد - البيان

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، عن مقتل سبعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في جزيرة الصينية، بمحافظة صلاح الدين، من خلال ضربة جوية لطائرات التحالف الدولي.

وقال الجهاز في بيان، إن «عملية نوعية استباقية واسعة النطاق لقوات جهاز مكافحة الإرهاب، وبمعلومات وحدة المراقبة، وبإسناد طائرات التحالف الدولي، بدأت من صحراء الأنبار، دخولاً من صحراء زنكورة، مروراً غرب بحيرة الثرثار، وصولاً إلى صحراء الصينية وإلى صحراء الحض».

وأضاف البيان، أنه «تم مسح وتفتيش كل المناطق، ورفع عدد من العبوات الناسفة، والعثور على أكداس من العبوات في أنفاق تابعة للتنظيم، وكذلك العثور على بنايات مفخخة فيها فتحات لإخفاء العجلات بداخلها، فتم تفجير الأكداس، ورفع العبوات وتطهير المناطق، بالإضافة إلى قتل 7 من عناصر التنظيم».