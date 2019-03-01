فيضانات وأجواء ثلجية في دول بلاد الشام

المصدر: عواصم - وكالات

تتعرض دول بلاد الشام إلى منخفض جوي أدى إلى هطول أمطار غزيرة وثلوج وانخفاض كبير في درجات الحرارة، متأثرة بكتلة هوائية قطبية.

ففي سوريا وفلسطين، طرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها في معظم المناطق، فيما شهدت بيروت وعدد من المدن اللبنانية هطولاً لحبات البرد والثلوج.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية أن يكون الجو في سوريا غائماً إلى غائم ماطر على فترات ويكون تساقط الأمطار غزيراً على المناطق الغربية والجنوبية والجزيرة.

وثلجياً على الناطق التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر ويتدنى مستوى سقوط الأمطار التدريجي حتى 900 متر خلال ساعات المساء والليل والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة السرعة خاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية ودمشق لتتجاوز سرعتها 85 كيلومتراً في الساعة.

وشهدت معظم المحافظات السورية أمطاراً متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 120 مليمتراً في قلعة الحصن بحمص.

أمطار فلسطين

وفي فلسطين، شهدت درجات الحرارة انخفاضاً عن معدلاتها بحوالي 6-7 درجات مئوية، مع طقس بارد إلى شديد البرودة، وتساقط الأمطار الغزيرة والمصحوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية فوق جميع المناطق. وأغرقت مياه الأمطار العديد من المنازل والمحال التجارية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وأدت غزارة الأمطار إلى جريان العديد من الأودية.

وتسبب مياه الأمطار بإغلاق شارع القدس رام الله، كذلك أغلق النفق المؤدي إلى قرى شمال غرب القدس العشر.

وفي القدس، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بانهيار سور استنادي ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما أعرب سكان من حي وادي حلوة المقدسي عن خشيتهم من وقوع انهيارات أرضية جديدة أسفل منازلهم والشارع الرئيسي الممتد من سور الأقصى الجنوبي والمفضي لأحياء البلدة. ولحقت أضرار وخسائر مادية، في عدد من منازل وممتلكات في عدد من مدن ومخيمات غزة.

كتلة باردة

وفي الأردن، يزداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، فيما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة. وغمرت المياه العديد من الشوارع في عمان وعدداً من مدن المملكة.

طقس لبنان

شهدت بيروت وعدد من المدن اللبنانية هطولاً لحبات البرد، وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غائماً مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.وحذرت الإدارة من تشكل السيول وحدوث انجرافات في التربة خاصة خلال فترة قبل الظهر وتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وتدني الرؤية خلال النهار إلى ما دون الألف متر.