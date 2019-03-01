فضائح جديدة في قضية «باركليز» وتضليل بن جاسم

المصدر: لندن - وكالات

تستمر جلسات قضية بنك باركليز، التي تشغل الرأي العام البريطاني، في استجواب الشاهد جلين نايتون، مدير قطاع المؤسسات المالية في مجموعة باركليز، الذي قال إن القطريين أرادوا شيئاً آخر لا يُقدّم لبقية المستثمرين كمعاملة تفضيلية، مقابل استثمارهم في بنك باركليز.

تضليل

وانتهت جلسة مداولات قضية بنك باركليز، أول من أمس، وكان الخبر الرئيس فيها أن قطر ممثلة في حمد بن جاسم، الذي تدور حوله اتهامات بمحاولته التغطية على الرشوة التي تلقاها من بنك باركليز تحت اسم عقد استشاري، ينص على أن شركة شالينجر تقوم بمساعدة باركليز لتطوير أعمالهم في الشرق الأوسط.

وقام بتضليل مستثمري المصرف، واستخدم أدوات قطر المالية لضخ دفعات الاكتتاب وزيادة رأس المال لباركليز، وكأن الأموال قدمت من مؤسسات خليجية مختلفة.

وعبر الإيهام والتلاعب بمصدر الأموال الآتية إلى المصرف، اعتقد ابن جاسم أنه سيُقنع المستثمرين بأن شركة شالينجر التي يملكها قامت بمساعدة البنك في الشرق الأوسط، وعليه فإن العقد الاستشاري هو عقد حقيقي وليس صورياً، والدليل على ذلك أن الأموال لم تأتِ من قطر فقط.

ولكن من البحرين والكويت كذلك، وهو ما أكدته شهادة السيد جلين نايتون، مدير قطاع المؤسسات المالية في مجموعة باركليز، التي أفاد بها في شهادته للمحكمة وهيئة المحلفين. يُذكر أن جلسات المحاكمة تتواصل، وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أنها قد تستغرق شهوراً، وخلال الجلسات يظهر يومياً تورط مديرين سابقين للبنك إلى جانب رئيس الوزراء القطري الأسبق.