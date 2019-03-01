قطار محمّل بغنائم الحرب السورية يجول بين المدن الروسية

المصدر: موسكو - وكالات

وصل قطار محمّل بغنائم حرب من سوريا، بينها دبابة وأسلحة أخرى، إلى مدينة بجنوب روسيا الأربعاء ليلقى استقبالاً صاخباً، وذلك في إطار جولة ينظمها الجيش.

تهدف الجولة التي انطلقت من موسكو في مطلع الأسبوع إلى استعراض عتاد استولى عليه الجيش الروسي خلال حملته في سوريا لدعم الجيش السوري. وستُعرض المجموعة في عشرات المدن في أرجاء روسيا.

وتجمّع آلاف من الطلاب العسكريين والرجال والنساء والأطفال في مدينة روستوف أون دون لإلقاء نظرة على التذكارات.

وتشمل المعروضات ناقلات جند مدرعة وبنادق آلية ومسدسات وطائرات مسيرة تقول وزارة الدفاع، إن روسيا انتزعتها من مسلحين خلال عمليات مشتركة مع الجيش السوري. وحكى جنود للزوار كيفية الاستيلاء على العتاد. في الأثناء، أبحرت الفرقاطة الروسية الأميرال إيسن، أمس، من ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وستنضم، وهي جزء من أسطول البحر الأسود ومزوّدة بصواريخ كاليبر الموجهة طويلة المدى، إلى القوات البحرية التابعة للأسطول الروسي في البحر المتوسط. وأُرسلت الأميرال إيسن لتحل محل الفرقاطة الأميرال ماكاروف في قاعدة طرطوس البحرية في سوريا.