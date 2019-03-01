«تنفيذية البرلماني العربي» في عمّان توافق على مقترح للشعبة الإماراتية

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في دورتها 25 التي عقدت، أمس، في عمّان، على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن إدراج بند دائم على جدول أعمال الاتحاد حول التنسيق لعمل المجموعة العربية في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأكّد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، أنه تم التقدم بالمقترح لأهمية القضايا التي تطرح على جداول أعمال الاتحادات والتي تمس القضايا العربية، وأن يحظى التمثيل العربي في الاتحادات بدور فاعل، وتمثيل لكل الشعب البرلمانية العربية، بشكل دوري ومتفق عليه، في ظل تداعيات بعض القرارات التي تتخذها بعض الاتحادات وتترتب عليها آثار سلبية على المنطقة العربية.

وشدّدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، على أهمية التركيز على أبرز القضايا التي تهم البلدان والشعوب العربية، لاسيّما تلك التي تحظى بالاتفاق ليتم طرحها خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، للوصول إلى أفضل القرارات التي تتماشى مع تطلعات الدول العربية، من خلال التفاهم والتعاون والتنسيق بين مجموعات الدول المتماثلة في مبادئها وأهداف سياساتها الخارجية.

وتعزيز علاقات المجموعة العربية مع المجموعات الجيوسياسية لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي.وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية، على ضرورة تعزيز وتفعيل وتطوير الدبلوماسية البرلمانية العربية في هذه المرحلة، مع استشراف المستقبل في العمل بشأن تبني القضايا العربية ذات المصير المشترك.

وتلك التي لها علاقة بتعزيز علاقة الدول العربية مع مختلف دول وشعوب العالم، لخدمة القضايا العربية ذات الأولوية لدى الدول العربية. وأكدت أهمية دعم دور الاتحاد البرلماني العربي في إبراز التعاون والتنسيق، والاتفاق على أهمية أولوية طرح القضايا والموضوعات والمشكلات والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل البرلمانية التي يشارك فيها الاتحاد، وأهمية تبني موقف عربي موحد يضع المصالح العربية المشتركة على قائمة الاهتمامات، خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية للدفاع عنها وحشد الدعم والتأييد لها، في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتكتلات ودور متنام للمؤسسات البرلمانية.

واطلعت اللجنة التنفيذية على تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمر السابع والعشرين، والمؤتمر الثامن والعشرين الطارئ للاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ انعقاد الدورة 24 للجنة التنفيذية للاتحاد، وحتى تاريخ انعقاد الدورة 25 للجنة التنفيذية للاتحاد. كما اطلعت على تقارير اللجان الخاصة وهي اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي، وتقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، واللجنة الخاصة بالفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد. عمّان - البيان