الحوثي يفشل مهمة غريفيث في صنعاء

المصدر: صنعاء، عدن - البيان، وكالات

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، العاصمة صنعاء، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، من دون تحقيق أية نتائج. وقالت مصادر يمنية، إن غريفيث غادر إلى العاصمة الأردنية عمان، التي يوجد فيها مكتبه، دون التصريح بأي معلومات حول نتائج زيارته. ووفق المصادر، فإن غريفيث التقى في زيارته الجنرال الدنماركي، مايكل لوسيجارد، رئيس البعثة الأممية لإعادة الانتشار في الحديدة، بالإضافة إلى قيادات في ميليشيا الحوثي بصنعاء، تناولت تنفيذ اتفاق ستوكهولم من دون خروقات. وسعى المبعوث الأممي للخروج بالتزامات من الميليشيا، بخصوص تنفيذ الاتفاق، خصوصاً ملف الحديدة، واتفاق الأسرى والمعتقلين، لكن ذلك لم يتحقق.

ميدانياً، أحرزت قبائل حجور، أمس، تقدماً جديداً في حجة. وحررت جبل حصن المنصورة الاستراتيجي، في مديرية كشر، وأسرت القيادي الــميداني الحوثي المكنى بأبو علي المرتضى مــع العــديد من مرافقيه، خلال المعارك.

بالتزامن نفذ التحالف العربي، عملية إنزال جوية جديدة هي الرابعة، دعماً لقبائل حجور، تضمنت أسلحة وذخائر، ومواد غذائية وطبية، كما شنت مقاتلات التحالف، غارات جوية، على مواقع الميليشيا بجبل الشنفي غرب العبيسة في المديرية.

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