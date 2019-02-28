أول رائدي فضاء إماراتيين: نعد القيادة بأن نكون خير سفراء للدولة والعرب

المصدر: دبي- سيد صالح

انفردت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية -القسم العربي- بلقاء حصري مع هزاع المنصوري وسلطان النيادي، أول رائدي فضاء إماراتيين، والمنتظر أن ينطلقا نحو المحطة الفضائية الدولية في رحلة تاريخية في سبتمبر المقبل.

وبثت الشبكة، أمس، على موقعها الشبكي مقابلة تلفزيونية حصرية للمنصوري والنيادي، وقال المنصوري: «نشعر بالفخر والاعتزاز لتمثيل دولة الإمارات والوطن العربي كأول رائدي فضاء عربيين ينطلقان إلى المحطة الفضائية الدولية».

وقال النيادي: «نعد القيادة ونعد شعب الإمارات بأن نكون خير سفراء لدولة الإمارات وللوطن العربي على المحطة الفضائية الدولية». وأضاف: «خضعنا للعديد من التدريبات، كان آخرها التدريب على التعايش في حال هبوط المركبة الفضائية في منطقة غير مأهولة».