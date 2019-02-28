الإمارات تؤكد التزاماً طويلاً بدعم إعمار اليمن

المصدر: جنيف، القاهرة - وكالات

تعهدت الإمارات بتقديم كامل الدعم لعملية إعادة إعمار على المدى الطويل في اليمن، بعدما أعلنت عن تقديم نصف مليار دولار خلال 2019.

وخلال مؤتمر تعهدات المانحين لمساعدة اليمن، الذي نظمته الأمم المتحدة، أول من أمس، في جنيف، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إنه لا يزال هناك ما يدعو للتفاؤل بأن السلام والأمل سيتحققان لليمن وشعبه، داعيةً إلى الاحترام الكامل لاتفاقات السلام.

ميدانياً، تمكنت قبائل حجور في محافظة حجة، بإسناد من التحالف، من صد جميع محاولات ميليشيا الحوثي التقدم وسط مديرية كشر، وألحقت بهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من تأمين عدد من المواقع. وواصلت قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة تقدمها في جبهة كتاف البقع، وتوغلت أكثر من 20 كيلومتراً باتجاه عاصمة المحافظة.

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