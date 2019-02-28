الإمارات تترأس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب

المصدر: القاهرة - وام

ترأس معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفد الدولة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للتحضير للدورة العادية الـ(51) للمجلس، والمقررة اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الإمارات.

وضم الوفد المشارك، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وناصر خليفة البدور الوكيل المساعد، وفضل سالم البادي الملحق الصحي بسفارة الدولة بالقاهرة.

ويضم المكتب بالإضافة إلى الإمارات كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التونسية (ترويكا رئاسة القمة)، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية.