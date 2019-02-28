«الهلال» يفتتح مركز الإنزال السمكي في تعز وعيادتي أسنان بعدن

المصدر: الساحل الغربي، عدن - وام

افتتح الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مركز الإنزال السمكي في منطقة واحجة التابعة لمديرية ذوباب بالساحل الغربي، بعد أن استكمل إعادة تأهيل وتجهيز المشروع، الذي يتكون من مرسى الإنزال السمكي، وغرفتين لإدارة مؤسسة الصيادين، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وأوضح ممثل الهلال بالساحل الغربي، أن المشروع سيستفيد منه ما يقارب 6 آلاف صياد من أبناء منطقة واحجة، والمناطق المجاورة لها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام «الهلال» بقطاع الصيد في عموم قرى ومناطق الساحل الغربي لليمن، بهدف التخفيف من معاناة العاملين في صيد الأسماك وتسويقها وبيعها، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأكد عوض سعيد بيضي، مدير مؤسسة الصيادين بمنطقة واحجة، أن أكثر من ألف قارب صيد، تعود إلى المرسى وهي محملة بكميات كبيرة من الأسماك تتراوح ما بين 20-30 طناً يومياً، بفضل دعم ومساعدة دولة الإمارات، للصيادين وأسرهم ومختلف أهالي الساحل الغربي، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه أكثر من 40 ألف نسمة في مناطق الحدبة، والنزيلية، وبيروت، والباهية، والقاهرة، واحجة الكبرى، واحجة الصغرى، والسكرة، وواحجة الصغرى، ووادي جدار.

وعبر عدد من الصيادين، عن امتنانهم وشكرهم للهلال الأحمر الإماراتي، على الدعم المتواصل الذي يقدمه لهم ولمختلف أهالي الساحل الغربي، مؤكدين أن مركز الإنزال السمكي بواحجة، الذي نفذه «الهلال» أتاح لهم الفرصة للعودة مجدداً إلى ممارسة نشاطهم وتحسين مستوى أوضاعهم وأوضاع أسرهم المعيشية.

كما افتتحت هيئة الهلال عيادتين للأسنان في المجمع الصحي بالتواهي والمجمع الصحي بالقلوعة فى عدن. حضر الافتتاح ممثلاً الهلال الأحمر الإماراتي، محمد الكعبي وسلطان الشامسي، ومدير عام مديرية التواهي عبد الحميد الشعيبي، ومديرة مكتب الصحة بالمديرية الدكتورة إقبال علي شايف، وعدد من المسؤولين في التواهي.

وأشادت الدكتورة إقبال بدعم الهلال الأحمر الإماراتي لمكتب الصحة بالمديرية على تأهيل المبنى ورفده بعدد من الأجهزة الحديثة بما في ذلك تجهيز عيادات الأسنان بالكراسي الحديثة مع ملحقاتها، حيث ستخدم ما يزيد على 80 ألف نسمة في المديرية.

وثمّنت مدير المجمع الصحي بالتواهي الدكتورة عبير عبده نعمان، والدكتورة هلا إبراهيم محمد، مديرة المجمع الصحي بالقلوعة، الدعم الذي قدمته الإمارات عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر للمجمع اليمني.