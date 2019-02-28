القبائل تلحق خسائر كبيرة بالميليشيا في حجة

المصدر: عدن - البيان

تمكنت قبائل حجور في محافظة حجة اليمنية، بإسناد ودعم التحالف العربي، من صد جميع محاولات ميليشيا الحوثي الإيرانية التقدم وسط مديرية كشر، وألحقت بهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من تأمين عدد من المواقع، في وقت سيطرت قوات الجيش اليمني على سلاسل جبلية استراتيجية في محافظة صعدة.

وقالت مصادر قبلية لـ«البيان» إن قبائل حجور تحولت من الدفاع إلى الهجوم بعد أن كسرت الهجمات المتتالية للميليشيا، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في محيط البعيسة والمندالة، وإعطاب عدد من آليات الميليشيا، منها عربة مدرعة وآليات دفع رباعي تحمل مقاتلين وتستخدم كمنصات لإطلاق صواريخ الكاتيوشا والأسلحة الرشاشة المتوسطة.

المصادر أوضحت أن أكثر من 20 من عناصر الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح، إثر غارات لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعاتهم في حصن المنصورة غرب منطقة العبيسة، في حين تمكنت القبائل من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيا في منطقة العرام بجبهة حجور الجنوبية.

جبهة صعدة

على صعيد متصل، واصلت قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة تقدمها في جبهة كتاف البقع، وتوغلت أكثر من 20 كيلومتراً باتجاه عاصمة المحافظة التي تعد المعقل الأساسي لميليشيا الحوثي.

وذكر قائد جبهة البقع بمحور صعدة، العقيد عبدالعزيز الغرباني، أن الجيش في جبهة كتاف البقع، أحكم سيطرته على سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول 20 كيلومتراً بعد معارك عنيفة مع الحوثيين، والتحم في محاور قتالية عدة، عقب العملية العسكرية. وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، فضلاً عن استعادة الجيش مخازن أسلحة.

في غضون ذلك، زار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ومحافظ حجة وقائد المنطقة العسكرية الخامسة، الخطوط الأمامية للقتال بالمحافظة. وأبلغ الإرياني المقاتلين، إشادة القيادة السياسية بالانتصارات التي حققوها خلال الأشهر الماضية في جبهات حرض وميدي وحيران ومثلث عاهم، وتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي برفع الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على أبناء قبائل حجور في مديريات كشر وقارة.

كما زار الإرياني الخطوط الأمامية للقتال في قرية العوجا بمديرية حيران والتي تبعد مسافة خمسة كيلومترات عن سلسلة جبال مديرية مستبأ المجاورة لمديرية كشر، حيث تخوض القبائل مواجهات متواصلة مع الحوثي، واطلع الوزير على استعدادات الجيش الوطني لتطهير مديرية مستبأ، إحدى المديريات التسع لحجور، من الميليشيا الحوثية والالتحام بقبائل حجور وفك الحصار الذي تفرضه الميليشيا عليهم.

خروقات

أما في محافظة الحديدة، فواصلت ميليشيا الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، واستهدفت مواقع قوات العمالقة والأحياء السكنية ومنازل اليمنيين في مديرية التحيتا، بمختلف القذائف والأسلحة المتوسطة والثقيلة.